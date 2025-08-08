(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Sĩ quan Không quân 4 năm gần nhất:

Năm nay, trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 105 chỉ tiêu cho hệ đào tạo đại học và 60 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng với các phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng.

- Yêu cầu kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo tổhợp thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên.

- Điểm các bài thi hoặc môn thi xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

- Thực hiện quy đổi với thí sinh có kết quả điểm ngoại ngữ IELTS 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT 55 điểm trở lên

- Không áp dụng quy đổi điểm ngoại ngữ đối với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thi tại nhà

- Trường hợp thí sinh vừa tham gia thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ vừa sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm xét tuyển, nếu phương án nào có điểm cao hơn sẽ được ưu tiên sử dụng phương án đó.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng đến ngày 22/8/2025 (thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Kế hoạch tuyển sinh năm 2025 của Bộ GD&ĐT).

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2025.

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển như sau:

Hệ đại học, trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của các thí sinh đã qua sơ tuyển tại các cơ quan quân sự địa phương, Viện Y học Phòng không - Không quân, có kết luận đủ điều kiện sức khỏe của Quân chủng Phòng không - Không quân và nộp hồ sơ sơ tuyển về trường Sĩ quan Không quân, đã được trường Sĩ quan Không quân gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào trường.

Hệ cao đẳng Kỹ thuật hàng không, thí sinh làm 2 bộ hồ sơ riêng biệt: 1 hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành, 1 hồ sơ đăng ký Online dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn của thầy, cô trường THPT đang theo học.

Trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 của các thí sinh đã qua sơ tuyển tại các cơ quan quân sự địa phương và nộp hồ sơ sơ tuyển về trường Sĩ quan Không quân; được trường Sĩ quan Không quân gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào trường.