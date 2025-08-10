Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025

(VTC News) -

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Dưới đây là danh sách các trường đại học dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn 2025:

STT Trường Dự kiến lịch công bố điểm chuẩn 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Chiều 20/8 2 Đại học Kinh tế Quốc dân Trước 17h ngày 22/8 3 Đại học Công nghiệp Hà Nội Trước 17h ngày 22/8 4 Học viện Ngân hàng Trước 17h ngày 22/8 5 Đại học Thương Mại 20-22/8 6 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8 7 Đại học Công thương TP.HCM Tối 20/8 8 Đại học Kinh tế TP.HCM Trước 17h ngày 22/8 9 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chiều 20/8

Trước đó, một số trường cũng đưa ra mức dự báo điểm chuẩn.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 28/7, gần 850.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.