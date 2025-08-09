Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TP.HCM những năm qua tăng giảm ra sao?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP.HCM 4 năm gần nhất:

STT Ngành học Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 1 Y khoa 28,2 27,55 27,34 27,8 2 Y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 27,65 26,6 27,1 26,95 3 Y học dự phòng 23,9 21 22,65 23,25 4 Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,35 23,45 21,8 5 Y học cổ truyền 25,2 24,2 24,54 24,8 6 Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22,5 23,5 23,05 7 Răng - Hàm - Mặt 27,65 27 26,96 27,35 8 Răng - Hàm - Mặt (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 27,4 26,25 22,55 26,5 8 Dược học 26,25 25,5 25,5 25,72 10 Dược học (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 24,5 23,85 24 23,75 11 Điều dưỡng 24,1 20,3 23,15 24,03 12 Điều dưỡng (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22,8 20,3 21,6 22,15 13 Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức) 24,15 23,25 23,88 24,5 14 Dinh dưỡng 24 20,35 23,4 24,1 15 Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 20,95 21,45 22,15 16 Kỹ thuật phục hình răng 25 24,3 24,54 24,8 17 Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,45 22,55 22,8 18 Kỹ thuật xét nghiệm Y học 25,45 24,5 24,59 25,02 19 Kỹ thuật xét nghiệm Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,2 23,05 20 Kỹ thuật hình ảnh Y học 24,8 23 23,85 24,35 21 Kỹ thuật hình ảnh Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22,05 22,70 22 Kỹ thuật phục hồi chức năng 24,1 20,6 23,35 24,04 23 Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,33 23,33 24 Y tế công cộng 22 19,1 19 21,45 25 Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22,25 19 20,1 26 Hộ sinh 23,25 21,35 22,8 27 Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23 22,05 28 Hóa dược 25,23

Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm nay tuyển hơn 2.500 sinh viên bằng các phương thức: tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế, dự bị đại học.

Theo thông báo của nhà trường, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy điểm sàn cao nhất với 22 điểm. Y học cổ truyền và Dược học cùng nhận hồ sơ từ 19 điểm, các ngành còn lại là 17 điểm. Đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm ưu tiên (không tính điểm cộng).

Học phí trường Đại học Y Dược TP.HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến từ 30-87 triệu đồng/năm, tùy ngành đào tạo.