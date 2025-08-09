  • Zalo

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TP.HCM những năm qua tăng giảm ra sao?

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP.HCM những năm qua tăng giảm ra sao, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP.HCM 4 năm gần nhất:

STTNgành họcNăm 2021Năm 2022Năm 2023Năm 2024
1Y khoa28,227,5527,3427,8
2Y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)27,6526,627,126,95
3Y học dự phòng23,92122,6523,25
4Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,3523,4521,8
5Y học cổ truyền25,224,224,5424,8
6Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22,523,523,05
7Răng - Hàm - Mặt27,652726,9627,35
8Răng - Hàm - Mặt (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)27,426,2522,5526,5
8Dược học26,2525,525,525,72
10Dược học (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)24,523,852423,75
11Điều dưỡng 24,120,323,1524,03
12Điều dưỡng (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)22,820,321,622,15
13Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức)24,1523,2523,8824,5
14Dinh dưỡng2420,3523,424,1
15Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 20,9521,4522,15
16Kỹ thuật phục hình răng2524,324,5424,8
17Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,4522,5522,8
18Kỹ thuật xét nghiệm Y học25,4524,524,5925,02
19Kỹ thuật xét nghiệm Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,223,05
20Kỹ thuật hình ảnh Y học24,82323,8524,35
21Kỹ thuật hình ảnh Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)22,0522,70
22Kỹ thuật phục hồi chức năng24,120,623,3524,04
23Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23,3323,33
24Y tế công cộng2219,11921,45
25Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22,251920,1
26Hộ sinh23,25 21,3522,8
27Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)2322,05
28Hóa dược25,23

Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm nay tuyển hơn 2.500 sinh viên bằng các phương thức: tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế, dự bị đại học.

Theo thông báo của nhà trường, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy điểm sàn cao nhất với 22 điểm. Y học cổ truyền và Dược học cùng nhận hồ sơ từ 19 điểm, các ngành còn lại là 17 điểm. Đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm ưu tiên (không tính điểm cộng).

Học phí trường Đại học Y Dược TP.HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến từ 30-87 triệu đồng/năm, tùy ngành đào tạo.

Kim Anh
