Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược TP.HCM những năm qua tăng giảm ra sao?

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP.HCM 4 năm gần nhất:
|STT
|Ngành học
|Năm 2021
|Năm 2022
|Năm 2023
|Năm 2024
|1
|Y khoa
|28,2
|27,55
|27,34
|27,8
|2
|Y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|27,65
|26,6
|27,1
|26,95
|3
|Y học dự phòng
|23,9
|21
|22,65
|23,25
|4
|Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|23,35
|23,45
|21,8
|5
|Y học cổ truyền
|25,2
|24,2
|24,54
|24,8
|6
|Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|22,5
|23,5
|23,05
|7
|Răng - Hàm - Mặt
|27,65
|27
|26,96
|27,35
|8
|Răng - Hàm - Mặt (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|27,4
|26,25
|22,55
|26,5
|8
|Dược học
|26,25
|25,5
|25,5
|25,72
|10
|Dược học (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|24,5
|23,85
|24
|23,75
|11
|Điều dưỡng
|24,1
|20,3
|23,15
|24,03
|12
|Điều dưỡng (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|22,8
|20,3
|21,6
|22,15
|13
|Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức)
|24,15
|23,25
|23,88
|24,5
|14
|Dinh dưỡng
|24
|20,35
|23,4
|24,1
|15
|Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|20,95
|21,45
|22,15
|16
|Kỹ thuật phục hình răng
|25
|24,3
|24,54
|24,8
|17
|Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|23,45
|22,55
|22,8
|18
|Kỹ thuật xét nghiệm Y học
|25,45
|24,5
|24,59
|25,02
|19
|Kỹ thuật xét nghiệm Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|23,2
|23,05
|20
|Kỹ thuật hình ảnh Y học
|24,8
|23
|23,85
|24,35
|21
|Kỹ thuật hình ảnh Y học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|22,05
|22,70
|22
|Kỹ thuật phục hồi chức năng
|24,1
|20,6
|23,35
|24,04
|23
|Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|23,33
|23,33
|24
|Y tế công cộng
|22
|19,1
|19
|21,45
|25
|Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|22,25
|19
|20,1
|26
|Hộ sinh
|23,25
|21,35
|22,8
|27
|Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
|23
|22,05
|28
|Hóa dược
|25,23
Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm nay tuyển hơn 2.500 sinh viên bằng các phương thức: tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế, dự bị đại học.
Theo thông báo của nhà trường, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy điểm sàn cao nhất với 22 điểm. Y học cổ truyền và Dược học cùng nhận hồ sơ từ 19 điểm, các ngành còn lại là 17 điểm. Đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bao gồm điểm ưu tiên (không tính điểm cộng).
Học phí trường Đại học Y Dược TP.HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến từ 30-87 triệu đồng/năm, tùy ngành đào tạo.
