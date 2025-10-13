Đột ngột tăng huyết áp, xử trí thế nào?

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tăng huyết áp là một trong những cấp cứu nội khoa thường gặp nhất ở người trung niên và cao tuổi. Nếu xử trí đúng, tình trạng này hoàn toàn có thể kiểm soát. Ngược lại, chỉ cần chậm trễ vài phút hoặc dùng thuốc sai cách, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Bạn cần đặc biệt cảnh giác khi huyết áp tăng cao kèm theo các triệu chứng như nhức đầu dữ dội, khó thở, đau ngực, mờ mắt, thay đổi thị lực.

Đây là các dấu hiệu của cơn tăng huyết áp cấp cứu, cần gọi xe đưa đến bệnh viện ngay. Nếu đo huyết áp và thấy chỉ số vượt ngưỡng 180/120 mmHg, bạn không nên chần chừ.

Trong trường hợp huyết áp tăng cao nhưng không kèm triệu chứng bất thường, cần xử trí như sau:

Giữ bình tĩnh: Căng thẳng chỉ khiến huyết áp tăng thêm. Hãy ngồi hoặc nằm nghỉ ở tư thế thoải mái, hít thở sâu.

Đo lại sau 5 phút: Nếu huyết áp giảm dù chỉ 5mmHg, hãy tiếp tục theo dõi thêm 15 phút. Không nên đo liên tục vì điều này dễ gây lo lắng và làm huyết áp dao động mạnh hơn.

Khi nào dùng thêm thuốc: Chỉ dùng thêm thuốc khi sau 15 phút huyết áp tâm trương không hạ. Trường hợp này, bạn có thể uống thuốc hạ áp theo đơn hàng ngày nhưng dùng sớm hơn thường lệ. Ví dụ, nếu thường uống vào 7h sáng thì có thể uống ngay lúc 6h khi thấy huyết áp tăng.

Tuyệt đối không dùng thuốc mạnh tác dụng nhanh: Nhiều người có thói quen dùng các thuốc hạ áp tác dụng nhanh như Adalat, Nifedipin nhỏ dưới lưỡi, điều này rất nguy hiểm. Huyết áp hạ quá nhanh có thể làm giảm tưới máu não, tim, thận — gây biến chứng nghiêm trọng.

Sau cơn tăng huyết áp, cần làm gì?

Nếu phải dùng thêm thuốc, bạn nên đến bác sĩ để được kiểm tra, điều chỉnh liều lượng. Nếu chưa dùng thêm thuốc, bạn có thể cải thiện huyết áp bằng chế độ ăn nhạt, tập luyện đều đặn, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc.

Đo huyết áp thế nào là hợp lý?

Bạn kông nên đo quá nhiều lần trong ngày. Chỉ nên đo 2 lần sáng và tối, ghi lại kết quả vào sổ tay hoặc điện thoại để tiện theo dõi và cung cấp cho bác sĩ khi tái khám.

Cơn tăng huyết áp tưởng như đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Quan trọng nhất là bình tĩnh, xử trí đúng cách và không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định. Trong mọi tình huống nghi ngờ biến chứng, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.