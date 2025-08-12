Những dấu hiệu đột quỵ không nên bỏ qua

(VTC News) -

Những dấu hiệu đột quỵ được báo trước 1, 2 tuần

Đột quỵ là tình trạng cấp tính, xảy ra đột ngột nhưng thường có dấu hiệu báo trước. Nếu chú ý lắng nghe cơ thể, chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện các biểu hiện này và có biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Cơn thiếu máu thoáng qua diễn ra nhanh chóng, trong khoảng 10 - 20 phút, không quá 1 giờ và không để lại di chứng. Tuy nhiên, đó có thể lại là dấu hiệu cảnh báo của một cơn đột quỵ trong tương lai. Có rất nhiều bệnh nhân bị đột quỵ sau 1 tuần - 3 tháng kể từ khi xuất hiện cơn thiếu máu não thoáng qua.

Các biểu hiện cụ thể, thường thấy mà bạn nên chú ý gồm:

Một bên tay, chân có cảm giác nặng nề, yếu, tê hoặc liệt.

Một bên mặt bị liệt, miệng méo.

Người bệnh xuất hiện những thay đổi bất thường về tri giác như lừ đừ, lơ mơ không tỉnh táo hay hôn mê.

Dáng đi thay đổi, mất sự đồng bộ của tay chân và khả năng phối hợp vận động.

Nói khó, giọng nói thay đổi thậm chí không thể nói chuyện được.

Chóng mặt, choáng váng hoặc có thể bị ngất xỉu.

Có những cơn đau đầu nhẹ.

Rối loạn trí nhớ, lúc quên lúc không.

Xuất hiện co giật.

Bác sĩ Vũ Xuân Thắng – Trưởng phòng khám Tim Mạch – Tiểu Đường 315, chi nhánh Huỳnh Tấn Phát - tư vấn: Những cơn choáng, chóng mặt thoáng qua là tình trạng khá phổ biến mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống. Đây có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý cũng như các vấn đề sức khỏe như đột quỵ, u não, đau nửa đầu, mất nước, rối loạn tiền đình, thiếu máu, hạ đường huyết…

Chóng mặt không quá nguy hiểm, nhưng nếu tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng việc làm, sinh hoạt và gia tăng nguy cơ tai nạn khi cơ thể bị mất thăng bằng và té ngã.

Dấu hiệu ít phổ biến

Không phải khi nào bệnh nhân cũng xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sắp có cơn đột quỵ điển hình như trên. Có đôi khi người bệnh vào khám, đang nói chuyện bình thường, đột nhiên bị đớ lưỡi, gọi sai tên người thân.

Một số bệnh nhân còn không nhận ra được dấu hiệu tê, yếu tay điển hình. Họ chỉ coi các biểu hiện đang ăn cơm mà rơi đũa, rơi bát là sự bất cẩn. Các dấu hiệu như chữ viết bỗng trở nên nguệch ngoạc, không thể kiểm soát vận động cũng cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, không nên bỏ qua các triệu chứng như thường xuyên chóng mặt, xây xẩm mặt mày, hay đột nhiên mắt tối sầm lại. Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ không nên bỏ qua. Những bệnh nhân có các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu thì đặc biệt chú ý khi xuất hiện các dấu hiệu này vì nguy cơ đột quỵ rất cao.

Bác sĩ Vũ Xuân Thắng cho biết thêm: Tình trạng xuất hiện cục máu đông còn có thể gặp ở nhiều tình huống lâm sàng khác. Cụ thể là, bệnh COVID-19 cũng gây rối loạn đông máu nặng, xuất hiện những cục máu đông.

