3 điều cần tính toán kỹ khi xây nhà hướng Tây

(VTC News) -

Hạn chế lớn nhất của nhà hướng Tây là phải hứng lượng bức xạ mặt trời khá lớn vào buổi chiều. Khi đó, ánh nắng thường chiếu trực tiếp vào mặt tiền, tường, cửa sổ và các không gian phía trước nhà. Nhiệt lượng tích tụ có thể khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Vì vậy, thiết kế nhà hướng Tây cần được tính toán kỹ giữa kiến trúc, cảnh quan, vật liệu. Mặt tiền không chỉ đẹp mà cần có khả năng “lọc nắng”, tạo bóng râm, đảm bảo sự riêng tư và giúp không gian bên trong luôn dễ chịu.

Dưới đây là những điều cần tính toán kỹ khi xây nhà hướng Tây:

Tính toán giải pháp chống nóng

Với nhà hướng Tây, mặt tiền cần được ưu tiên xử lý chống nóng. Gia chủ có thể sử dụng hệ lam chắn nắng, ban công, mái đua, rèm hoặc các lớp đệm như logia để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào cửa và tường. Lam che nắng có thể làm từ gỗ, nhôm, kim loại sơn giả gỗ... Tùy theo từng mặt đứng và từng khu vực chức năng phía sau, cần chọn loại lam, khoảng cách lam và góc xoay phù hợp.

Nếu diện tích cho phép, có thể bố trí khoảng sân, hiên hoặc một lớp không gian chuyển tiếp giữa bên ngoài và phòng ở. Đây là giải pháp vừa giảm bức xạ nhiệt, vừa tạo khoảng đệm giúp không gian bên trong dễ chịu hơn.

Nhà hướng Tây sử dụng hệ lam che nắng kết hợp cây xanh ở mặt tiền. (Ảnh: SBShouse)

Đối với cửa kính lớn, nên cân nhắc loại kính có khả năng kiểm soát bức xạ nhiệt, đồng thời kết hợp rèm hoặc hệ che nắng bên ngoài.

Ngoài ra, có thể dùng cây xanh như một lớp đệm khí hậu. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp với mặt tiền hướng Tây. Nên ưu tiên loại cây chịu nắng, tán hoặc lá đủ dày, bộ rễ phù hợp với vị trí trồng và dễ chăm sóc trong dài hạn.

Chọn vật liệu và kết cấu phù hợp

Tường hướng Tây cần được tính toán kỹ về khả năng cách nhiệt. Nên sử dụng tường với độ dày phù hợp, vật liệu cách nhiệt hoặc thiết kế cấu tạo tường nhiều lớp nhằm hạn chế nhiệt truyền vào bên trong.

Phần mái cũng cần đặc biệt chú ý bởi đây là khu vực thường hấp thụ lượng nhiệt lớn. Với nhà mái bằng, có thể bổ sung lớp chống nóng, sân thượng xanh hoặc giải pháp tạo khoảng không khí giữa các lớp mái. Nhà sử dụng mái Nhật hay mái Thái cũng cần tính toán vật liệu và lớp cách nhiệt phù hợp với điều kiện khí hậu.

Bên cạnh đó, màu sắc ngoại thất cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ nhiệt. Những gam màu sáng thường được ưu tiên hơn cho các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

Bố trí công năng để giảm ảnh hưởng của nắng chiều

Những không gian sử dụng thường xuyên như phòng khách, phòng ngủ nên được bố trí hợp lý, tránh để toàn bộ diện tích sinh hoạt chính tiếp xúc trực tiếp với mặt tường hướng Tây nếu không có giải pháp che chắn.

Có thể đưa cầu thang, hành lang, nhà vệ sinh, kho hoặc các khu vực phụ trợ về phía chịu nắng để tạo lớp đệm nhiệt. Phòng ngủ cũng nên hạn chế cửa sổ lớn quay thẳng về hướng Tây nếu điều kiện thiết kế cho phép.