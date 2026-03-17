Những mẫu nhà hướng Tây hiện đại được ưa chuộng

(VTC News) -

Đặc điểm của nhà hướng Tây

Nhà hướng Tây là kiểu nhà có mặt tiền quay về phía Tây – hướng mặt trời lặn. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của nhà hướng Tây là phải chịu tác động trực tiếp của ánh nắng vào buổi chiều, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 14h đến 18h. Đây là thời điểm nhiệt độ môi trường thường ở mức cao, khiến không gian bên trong nhà dễ bị tích nhiệt.

Vì vậy, nhà hướng Tây thường có nhiệt độ trong nhà tăng cao vào buổi chiều, tường và mái hấp thụ nhiệt mạnh, gây cảm giác nóng bức nếu không có giải pháp xử lý phù hợp.

Để khắc phục nhược điểm của nhà hướng Tây, các kiến trúc sư thường áp dụng nhiều giải pháp kiến trúc và vật liệu nhằm hạn chế hấp thụ nhiệt như mặt tiền hai lớp, tăng cường mảng xanh, sử dụng vật liệu cách nhiệt.

Mẫu nhà hướng Tây hiện đại được ưa chuộng

Những năm gần đây, nhiều mẫu nhà hướng Tây được thiết kế đẹp mắt nhờ áp dụng các xu hướng kiến trúc mới.

Nhà 2 tầng hướng Tây 100m2

(Ảnh: SBShouse)

Ngôi nhà 2 tầng hướng Tây diện tích 100m2 sử dụng nhiều giải pháp kiến trúc nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng. Hệ mái lệch kết hợp lam chắn nắng và tường hai lớp giúp hạn chế bức xạ nhiệt, góp phần giữ cho không gian bên trong luôn mát mẻ.

Nhà hướng Tây 4 tầng hiện đại

(Ảnh: Ankhoadesign)

Nhằm hạn chế tác động của bức xạ nhiệt, nhà 4 tầng hướng Tây thiết kế với nhiều giải pháp kiến trúc thông minh. Nổi bật là hệ tường chắn phía trước ban công, vừa đóng vai trò che nắng vừa góp phần tạo điểm nhấn cho mặt tiền.

Các mảng tường được tạo hình bằng những đường vòm tròn mềm mại, mang lại nét độc đáo cho tổng thể kiến trúc, đồng thời giúp giảm bớt ánh nắng gay gắt vào buổi chiều.

Nhà 2 tầng mái bằng

(Ảnh: SBShouse)

Nhằm hạn chế khả năng hấp thụ nhiệt từ ánh nắng chiều do hướng Tây Nam, nhà 2 tầng thiết kế ban công rộng rãi. Điểm nhấn của công trình là hệ thống mảng xanh được bố trí xuyên suốt từ mặt tiền đến khu sân vườn phía sau.

Các ô cửa sổ lớn kết hợp rèm hai lớp giúp điều tiết ánh sáng linh hoạt, đồng thời tăng độ thông thoáng cho ngôi nhà.

Nhà hướng Tây phong cách tối giản

(Ảnh: Ankhoadesign)

Ngôi nhà được thiết kế với hình khối vuông vức, mang đậm phong cách kiến trúc hiện đại. Mặt tiền nổi bật với hệ lam kim loại sơn tĩnh điện vừa có tác dụng chắn nắng hiệu quả, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho công trình.

Nhà phố 3 tầng hướng Tây phong cách Địa Trung Hải

(Ảnh: Ankhoadesign)

Mặt tiền ngôi nhà gây ấn tượng với hệ cửa vòm lớn kết hợp rèm trắng mềm mại, mang đậm dấu ấn của phong cách Địa Trung Hải. Khu vực phía trước được bố trí cây xanh cùng bể bơi nhỏ, không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần điều hòa không khí, giúp không gian sống mát mẻ và dễ chịu hơn.