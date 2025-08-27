24 giờ sau khi bão số 5 Kajiki tan, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới mới

(VTC News) -

Sáng nay 27/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 - 15km/h.

Dự báo đến 10h ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km, khả năng mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 10h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, sông Mã, cảnh báo lũ trên sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu.

Lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đã đạt đỉnh 32,32m lúc 1h ngày 27/8, trên báo động (BĐ)3 0,32m và đang xuống; lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang xuống, hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang ở mức đỉnh; lũ trên sông Thương, sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Mực nước lúc 7h ngày 27/8 trên sông Thao tại trạm Yên Bái 32,13m, trên BĐ3 0,13m (thủy điện Đồng Sung xả 737 m3 /s); sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam 5,04m, dưới BĐ2 0,26m; sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Phủ Lạng Thương 4,44m, trên BĐ1 0,14m; sông Cầu (Bắc Ninh) tại trạm Đáp Cầu 3,71m, dưới BĐ1 0,59m; sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,10m, trên BĐ3 0,10m; sông Bưởi tại trạm Kim Tân 12,76m, trên BĐ3 0,76m; sông Chu tại trạm Xuân Khánh 9,65m, trên BĐ1 0,65m; sông Mã tại trạm Lý Nhân 11,87m, dưới BĐ3 0,13m; trạm Giàng 6,62m, trên BĐ3 0,12m; sông Cả tại trạm Nam Đàn 5,51m, trên BĐ1 0,11m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức BĐ3, sông Thao tiếp tục xuống ở mức BĐ2-BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tiếp tục xuống ở mức BĐ1- BĐ2, hạ lưu sông Mã tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2

Trong ngày 27/8, lũ trên sông Thương, sông Cầu tiếp tục lên ở mức BĐ1 và trên BĐ1, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống ở mức BĐ1. Lũ hạ lưu sông Cả dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.