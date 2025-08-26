Khẩn trương tìm kiếm công nhân mất tích trong vùng cô lập do lũ ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Đình Minh - Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một công nhân bị mất tích do mưa lũ tại xã Xuân Chinh.

"Chúng tôi báo cáo với lực lượng Công an, Quân đội để cùng tìm kiếm. Địa điểm công nhân mất tích gần sông Chảy Dài đoạn chảy qua xã Xuân Chinh”, ông Đỗ Đình Minh nói.

Hiện nhiều khu vực tại xã Xuân Chinh vẫn đang bị nước lũ chia cắt.

Theo ông Minh, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để cố gắng tìm kiếm người công nhân bị mất tích nhưng nước trên sông Chảy Dài đang dâng cao. Hiện xã Xuân Chinh có nhiều thôn vẫn bị nước lũ cô lập, nhiều gia đình bị nước bủa vây nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Theo thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, tính đến cuối giờ chiều 26/8, toàn tỉnh có 69 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập nước từ 1 đến 3m bởi mưa lũ do bão số 5 (Kajiki) gây ra.

Tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá, hiện còn khoảng 3.500 hộ, trên 15.000 nhân khẩu của các xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Nhiều điểm trên các tuyến giao thông bị ngập, sạt lở gây tắc đường, khối lượng sạt lở khoảng trên 10.000m3.

Trên các tuyến đê đã xảy ra sự cố tại 7 điểm với chiều dài gần 700m, nhiều tuyến kênh mương, đập tràn, đập tạm, bờ sông, bờ bao bị sạt lở. Gần 4.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, đổ, gãy, gần 1.300 con gia súc, gia cầm bị chết. Mưa bão đã làm cho 1 cột viễn thông, 76 cột điện hạ thế bị gãy đổ khiến 15 xã bị mất điện...