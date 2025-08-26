Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa đến hết tháng

(VTC News) -

Chuyên gia cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc mưa đến cuối tháng

Ông Nguyễn Xuân Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa diện rộng.

Trong đêm nay và ngày mai 27/8, do hoạt động của gió đông nam trên cao ở mực 1.500m nên mưa tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ, tập trung khu vực trung du, đồng, trong đó có Hà Nội, các tỉnh Lào Cai, Nam Phú Thọ, Tây Sơn La, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cá biệt có khu vực trên 200mm. Ông Hiển đặc biệt lưu ý mưa cường suất cao 100mm trong 3 giờ.

"Dự báo xa hơn, từ nay đến cuối tháng 8/2025, tiếp tục có mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang nằm trên khu vực Bắc Bộ", ông Hiển nói.

Miền Bắc có thể mưa đến cuối tháng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Với lượng mưa thông suốt do tác động của bão số 5 Kajiki, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi các bản tin cảnh bão lũ quét, sạt lở cho ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Bình, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai. Trong đó, cảnh báo cấp độ rủi ro cấp 2 đối với các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Với lượng mưa như trên thì 3 tỉnh Bắc Trung Bộ và một phần Bắc Quảng Trị tiếp tục được cảnh báo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất trong ngày nay và ngày mai, sau đó tập trung nhiều hơn ở vùng núi phía Bắc gồm Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La. Ngoài ra, các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên.... cũng là những tỉnh có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai này.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipines. Vị trí lúc 13h ngày 26/8 khoảng 15,5–16,5°N; 123,5–124,5°E.

Trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), trong khoảng 27-28/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 26/8, ngày 27/8/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mai 26/8 mưa giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, Sơn La, Lào Cai từ đêm nay đến trưa mai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, trong đó, trung du và đồng bằng từ đêm nay đến trưa mai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, Thanh Hóa từ đêm nay đến trưa mai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ, phía Bắc đêm gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.