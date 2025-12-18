VPBank đưa T1 về Việt Nam: Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới

(VTC News) -

Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.

Ngân hàng bứt khỏi lối mòn và cắm cờ trên lãnh địa Gen Z

Từ lúc VPBank công bố chính thức sẽ đưa đội hình T1 cùng Faker đến Việt Nam, mạng xã hội bùng nổ với hàng trăm nghìn bài viết, bình luận, clip reaction của cộng đồng fan Việt. VPBank được xưng danh “kim chủ” khi nhà băng này chọn một hướng đi sáng tạo - đưa thương hiệu ngân hàng hòa vào nhịp sống giới trẻ thông qua chuỗi trải nghiệm văn hóa đại chúng.

Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.

Với hơn 30 triệu fan Việt Nam và gần 640 triệu người chơi game ở eSports toàn cầu, lễ hội đỉnh cao VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled không đơn thuần là “bắt trend”, mà là quyết định chiến lược để VPBank bước vào hệ sinh thái giải trí của khách hàng trẻ - những người đang định hình làn sóng văn hóa mới trong xã hội số.

Nếu G-DRAGON là biểu tượng trong âm nhạc và thời trang châu Á, thì T1 - với Faker ở trung tâm - chính là cái tên đỉnh cao của vũ trụ eSports toàn cầu. Đưa đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bộ môn LMHT về Việt Nam không chỉ là một cú hích truyền thông, mà còn cho thấy tầm nhìn tiên phong trong việc chinh phục “bản đồ cảm xúc” của người trẻ.

Thay vì chạy theo một hướng tiếp thị rập khuôn, VPBank đang cho thấy năng lực nhìn nhận thị trường của mình một cách thấu đáo. Trong bối cảnh Gen Z trở thành nhóm khách hàng mục tiêu quan trọng, các thương hiệu dần nhận ra rằng họ không thể áp dụng cùng một cách tiếp cận với mọi thế hệ. Điều Gen Z cần là sự hiện diện của thương hiệu trong những không gian mà họ đang sống và yêu thích.

Và đó chính là lý do VPBank đầu tư mạnh tay để đưa toàn bộ đội hình T1 - đội tuyển LMHT 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới đến Hà Nội. Bằng việc “cắm cờ” tại lãnh địa eSports, thương hiệu ngân hàng đang từng bước tạo nên một bản sắc không trộn lẫn: trẻ trung, táo bạo, thấu hiểu và dám hành động.

Cả đội hình T1 sang Việt Nam và có buổi fan meeting đầu tiên tại Việt Nam.

Thương hiệu tài chính sống cùng văn hóa đại chúng

Không chỉ đầu tư vào sự xuất hiện, VPBank còn dồn lực cho trải nghiệm. Sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam - The Promise Fulfilled diễn ra trong hai ngày 20 - 21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với loạt hoạt động đậm chất cộng đồng game thủ.

Ngày đầu tiên mở cửa miễn phí, mang đến không gian triển lãm, khu ẩm thực, cosplay và các màn giao lưu fan-fan. Ngày thứ hai - tâm điểm chương trình bao gồm trận showmatch All-Star giữa T1 và tuyển Việt Nam, cùng buổi fan meeting có một không hai với sự tham gia của Faker, Doran, Keria, Oner và Peyz với hàng nghìn fan có mặt trực tiếp tại sự kiện và hàng triệu người hâm mộ online.

VPBank còn thuê riêng một chuyến bay charter để chở các thành viên T1 đến Việt Nam trong điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất. Linh vật phượng hoàng lửa ATI cũng được VPBank đưa sang cùng chuyến bay, khiến cả cộng đồng fan T1 tan chảy. Việt Nam cũng là điểm fan meeting duy nhất cho đến nay được T1 đặc cách mang cúp sang trưng bày để các fan có thể “đếm cúp” cùng đội tuyển, và đương nhiên người mở lời và đề nghị chi trả cho mọi chi phí đều là “kim chủ” VPBank.

Đây là những chi tiết khiến không chỉ cộng đồng người hâm mộ cảm thấy được trân trọng mà cả giới truyền thông quốc tế cũng phải bất ngờ về mức độ đầu tư. Thêm vào đó, việc MC Lee Sung-Hoon - gương mặt quen thuộc với fan T1 toàn cầu cũng tham gia dẫn chương trình càng cho thấy VPBank không muốn chỉ tổ chức một sự kiện, mà là tạo nên một khoảnh khắc thực sự đáng nhớ.

T1 gửi lời chào đến người hâm mộ và háo hức cho chuyến sang Việt Nam.

Khách hàng sở hữu vé còn được nhận fan-kit độc quyền như áo thun Coolmate bản giới hạn, “tâm thư” từ chính các thành viên T1 gửi tới người hâm mộ Việt được đóng khung ảnh đẹp mắt, quạt đập cổ vũ, túi tote, hand banner và photocard đủ bộ. Từng chi tiết đều mang dấu ấn T1 cho thấy đây không đơn thuần là một event eSports - nó là cuộc gặp mặt giữa thần tượng và cộng đồng, giữa thương hiệu và khách hàng mục tiêu.

Tất cả những hoạt động trên khẳng định định vị mới của VPBank - không chỉ xuất hiện như một nhà tài trợ mà là nhà kiến tạo trải nghiệm. Ngân hàng đang đi theo định hướng xây dựng bản sắc thương hiệu từ chiều sâu văn hóa, từ việc kết nối thật sự với tâm lý, sở thích và thói quen tiêu dùng của khách hàng trẻ.

Sau G-DRAGON, nay là T1 - VPBank không chỉ đưa các biểu tượng toàn cầu đến Việt Nam, mà còn giúp hàng triệu người trẻ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thần tượng, kết nối với cộng đồng mình thuộc về, và khơi dậy những nguồn cảm hứng tích cực. Mỗi sự kiện không chỉ là một trải nghiệm, mà là bước đi tiếp theo trong hành trình tạo nên sự thịnh vượng tinh thần - một khái niệm ngày càng được khách hàng thế hệ mới đánh giá cao.

Khi thế giới ngày càng phẳng và cạnh tranh không còn nằm ở thông điệp quảng bá mà ở cảm xúc thương hiệu, VPBank đang chọn cách đi vào trái tim khách hàng. Với eSports, VPBank đã tạo thêm một “kênh giao tiếp” mới với một tập khách hàng hoàn toàn mới - nơi cảm xúc được ưu tiên, cộng đồng được kết nối, và thương hiệu được gắn bó tự nhiên trong từng khoảnh khắc vui vẻ, tự hào của người trẻ. Đó không phải một chiến dịch đơn lẻ, đó là định hướng chiến lược, nơi thương hiệu tài chính sống cùng văn hóa đại chúng.

Sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled do VPBank tổ chức, được phối hợp thực hiện bởi FPT Play - nền tảng truyền hình và giải trí trực tuyến hàng đầu Việt Nam, với sự tham gia của các nhà tài trợ: VEC, VNGGames, Red Bull, VPBank Securities, Samsung Odyssey, Coolmate, Hồng Ngọc. Sự chung tay của các thương hiệu lớn hứa hẹn tạo một sân chơi đẳng cấp, hiện đại và tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng game thủ và người hâm mộ eSports tại Việt Nam.