203 người ở Quảng Ngãi bị ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Vân

Hôm nay (20/12), Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu Bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng.

Từ ngày 13 đến 16/12, các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và một số cơ sở y tế khác ở tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 203 ca ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Qua khai báo của bệnh nhân, trong khoảng thời gian từ 15h ngày 11/12 đến 8h ngày 13/12, nhiều người mua và ăn bánh mì Hồng Vân tại phường Cẩm Thành và một số xã, phường lân cận. Đến khoảng 17h ngày 11/12, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao, đau đầu.

Sau đó, nhiều trường hợp khác có biểu hiện tương tự và phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 20/12, đa số bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện, còn 11 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chờ xuất viện.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp các bệnh viện, Trung tâm Y tế Quảng Ngãi và UBND phường Cẩm Thành điều tra vụ việc. Đoàn kiểm tra đã làm việc tại cơ sở sản xuất do ông Nguyễn Hồng làm chủ, địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, cùng các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn. Qua làm việc, chủ cơ sở xác nhận, các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân đều do ông quản lý hoặc nhượng quyền.

Ông Hồng cung cấp các nguyên liệu như chả heo, chả bò, xíu mại, bơ, ớt rim, rau và bánh mì cho các điểm bán, trừ một số địa điểm không lấy rau và bánh mì từ cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu, không có hồ sơ khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên. Cơ sở cũng chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Điều kiện thực tế tại nơi chế biến cho thấy khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều, không tách biệt với các nguồn ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

UBND phường Cẩm Thành tiến hành niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, đồng thời yêu cầu các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Bệnh nhân đến bệnh viện điều trị ngộ độc thực phẩm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm và 8 mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trong các mẫu bệnh phẩm có 4 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, 1 mẫu dương tính đồng thời với Salmonella spp và Staphylococcus aureus. Đối với mẫu thực phẩm, nhiều mẫu chả bò, chả heo, bơ, ớt rim và rau ngò dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, một số mẫu rau còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus vượt ngưỡng cho phép. Kết luận kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng xác định 203 người ngộ độc thực phẩm vừa qua là do ăn bánh mì Hồng Vân.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND phường Cẩm Thành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì Hồng Vân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở để phục vụ công tác quản lý.