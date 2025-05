(VTC News) -

Bộ Nội vụ có văn bản số 1814 gửi bộ, ngành, địa phương hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ chỉ rõ 2 nhóm cán bộ phải nghỉ việc trước thời điểm kết thúc sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại văn bản, Bộ Nội vụ nêu rõ quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Theo đó, trong quá trình xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đã báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 còn chưa giải quyết và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

Như vậy 2 nhóm đối tượng được xác định phải nghỉ việc trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy gồm:

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Vì vậy, Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) quy định các trường hợp này nếu đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách theo Nghị định số 29/2023 của Chính phủ (về tinh giản biên chế) nhưng chưa ban hành quyết định hưởng chính sách hoặc thời điểm nghỉ việc sau ngày 1/1/2025 thì được áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67).