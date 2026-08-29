'2 ngày 1 đêm' mùa 5: Hieuthuhai toát mồ hôi làm hướng dẫn viên

(VTC News) -

Sau 4 mùa gây sốt, chương trình 2 ngày 1 đêm trở lại với mùa 5 bằng format mới. Sáu thành viên quen thuộc cùng thành lập một công ty du lịch, mỗi người đảm nhận một vị trí và tiếp tục lên đường khám phá Việt Nam.

Mỗi điểm đến không chỉ là nơi để các thành viên khám phá cảnh đẹp, thưởng thức đặc sản hay tìm hiểu văn hóa địa phương, mà còn mở ra những nhiệm vụ và thử thách riêng.

Gameshow tỷ view “2 ngày 1 đêm” trở lại với mùa 5.

Chương trình tiếp tục có sự góp mặt của Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai. Sau 4 mùa cùng nhau trải nghiệm nhiều tỉnh, thành, văn hóa, ẩm thực và thử thách, 6 thành viên bước vào một cuộc chơi mới.

Ngay trong cuộc họp đầu tiên của công ty 2 ngày 1 đêm, 6 thành viên đã tạo nên màn tranh chức đầy náo nhiệt. Lê Dương Bảo Lâm tuyên bố sẵn sàng bỏ 100 triệu đồng làm vốn để giành vị trí CEO. Tuy nhiên, ý định này lập tức vấp phải sự phản đối của các thành viên còn lại.

Không chịu để đàn anh dễ dàng đạt mục đích, những người còn lại cũng tuyên bố góp 100 triệu đồng. Mục tiêu của họ là ngăn Lê Dương Bảo Lâm trở thành giám đốc. Sau màn tranh chức, 6 thành viên nhận những vị trí riêng và bắt đầu “công việc” đầu tiên tại chặng Đà Nẵng - Huế.

Trong hành trình này, Hieuthuhai được giao nhiệm vụ ở vị trí giám đốc vận hành và thử sức làm hướng dẫn viên trên chuyến tàu di sản. Đáng nói, nhóm khách đầu tiên của Hieuthuhai lại chính là 5 người anh em còn lại.

5 thành viên liên tục đặt câu hỏi về giờ tàu chạy, thời gian hành trình và đưa ra những yêu cầu oái oăm khiến nam rapper toát mồ hôi. Trước hàng loạt câu hỏi và yêu cầu bất ngờ, nam rapper phải quỳ xuống và xin lỗi.

Màn thử sức vừa tạo tiếng cười vừa cho thấy tinh thần của format mới: 6 thành viên không chỉ đi du lịch mà còn phải thực sự “làm việc”, phối hợp và xử lý những tình huống phát sinh.

Hieuthuhai toát mồ hôi khi làm hướng dẫn viên.

Mùa 5 trở lại sau khi 2 ngày 1 đêm đã trải qua 4 mùa với hành trình khám phá nhiều vùng đất tại Việt Nam. Theo thông tin từ chương trình, sau 97 tập, 2 ngày 1 đêm đã đi hơn 25.000 km, qua hơn 35 điểm đến, gặp gỡ hơn 70 khách mời, trải nghiệm hơn 150 món ăn địa phương và thực hiện hàng trăm thử thách. Mùa 5 tiếp tục đưa chương trình tiến gần cột mốc 100 tập.

Sức hút của chương trình trước đó cũng được thể hiện rõ trên nền tảng số. Riêng mùa 2 từng đạt hơn 2,9 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, trong đó 15/16 tập lọt Top 1 YouTube Trending.

Với việc thay đổi format, 2 ngày 1 đêm mùa 5 đặt 6 thành viên vào một thử thách mới: vừa đi, vừa làm, vừa vận hành một “công ty du lịch”. Những chuyến đi vì thế không chỉ xoay quanh điểm đến mà còn có thêm câu chuyện về phân công công việc, phối hợp và xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được mở rộng vai trò. Họ không chỉ theo dõi các chuyến đi trên màn ảnh mà còn có cơ hội trở thành những vị khách đặc biệt, trực tiếp đồng hành cùng các thành viên trong những chặng đường mới.