11 người thương vong, gần 2.600 nhà hư hỏng do bão số 13 Kalmaegi

(VTC News) -

Số liệu trên được đề cập tại báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó bão số 13 Kalmaegi của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó cơn bão số 13 gửi Đảng ủy Chính phủ sáng 7/11.

Theo thống kê bước đầu từ các địa phương, bão số 13 khiến 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Giai Lai 2 người); 6 người bị thương.

Cơn bão làm 52 nhà bị sập (Gia Lai 43 nhà, Đắc Lắc 9 nhà); 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Gia Lai 2.412 nhà, Đắc Lắc 131 nhà, Quảng Ngãi 50 nhà); 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắc Lắc 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 4 tàu); tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cứu 4 người dân tại thôn Long Phước, xã Xuân Thọ bị cô lập trong nước lũ. (Ảnh: Quân khu 5)

Báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó cơn bão số 13 nêu rõ, từ 7h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11, các tỉnh, thành phố từ Huế - Đắk Lắk mưa phổ biến từ 150-280mm, cục bộ trên 350mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 396mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312mm, Chư Răng (Gia Lai) 393mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm.

Trong sáng 7/11, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao Nguyên Trung Bộ có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 80mm. Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 200mm.

Bão 13 đã kết thúc, mưa giảm mạnh, trên các sông vẫn còn lũ ở mức báo động 2, có sông trên báo động 3; dự báo hôm nay sẽ xuống dưới báo động 1 (ngoại trừ hạ lưu sông Ba có thể trên báo động 2). Những ngày tới thời tiết tốt, đầu tuần tới khả năng có bão vào Đông Bắc Biển Đông, tuy nhiên nhiều khả năng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.