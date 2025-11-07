Nhà cửa, đường phố tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi

Nước ngập tại xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk)
Sau 5 tiếng mưa to, gió lớn, sáng 7/11, tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk hàng trăm hộ bị thiệt hại do bão số 13 gây ra. Nhiều lồng bè bị sóng đánh sập, mất trắng.
Một hộ dân ở khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu bị tốc mái.
Nhiều căn nhà sập mái hoàn toàn, hư hỏng nhiều tài sản.
Trong đêm, đài Khí tượng Đắk Lắk phát cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Lộ khi mực nước vượt báo động 3 hơn 3,5 m và còn dâng nhanh.
Tại xã Đồng Xuân và xã Phú Mỡ, nước lũ lên quá nhanh, chính quyền địa phương phải sơ tán khoảng 1.000 hộ dân trong đêm. Trong 6-12 giờ tới, lũ có thể vượt đỉnh báo động 3 thêm 4 m, gây ngập sâu vùng trũng Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước, đạt đỉnh trên mức báo động III.
Bão số 13 làm làm hư hỏng một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk và Gia Lai nên ngành đường sắt chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa và ngược lại.
Tính đến 21h tối 7/11, bão số 13 - Kalmaegi làm 20 căn nhà bị tốc mái, nổ một bình hạ thế, sập ba căn nhà, gãy đổ cây cối. Hiện tại, có một người bị thương, một người tử vong do bị sập nhà trong mưa bão tại Đắk Lắk.
Bình luận