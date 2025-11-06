Dân quân, công an cõng người già và trẻ nhỏ sơ tán ngay trong đêm nước biển dâng

(VTC News) -

Tối 6/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khoảng 20h cùng ngày, sóng biển cuộn trào đã tràn qua bờ kè Thạch By 1.

Lực lượng chức năng cõng cụ già đi sơ tán.

Sau khi vượt qua bờ kè, nước biển đã tràn vào xóm Cồn, gây ngập sâu 110 ngôi nhà. "Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục công an, dân quân khẩn trương có mặt tại xóm Cồn để triển khai công tác sơ tán dân. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, hầu hết các nhà dân đều ngập sâu 1,5m" - ông Thanh nói và thông tin thêm, trước tình hình nước biển tràn vào nhà, UBND phường đã triển khai ngay công tác sơ tán dân.

Nhiều cụ già, trẻ nhỏ đã được dân quân và công an cõng đến tránh trú ở khu vực an toàn.

Được biết, để ứng phó với bão số 13, UBND phường Sa Huỳnh đã tổ chức sơ tán 600 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Đây là những hộ dân có nhà cửa không kiên cố và nằm ngay khu vực ven biển.

"Công tác di dời, sơ tán dân đến trường học, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan trên địa bàn phường được triển khai từ 7h và hoàn thành lúc 14h hôm nay. Trong thời gian tránh trú, bà con sẽ được tiếp tế lương thực đầy đủ cho đến khi bão tan" - ông Thanh nói.