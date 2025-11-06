Sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực xuất hiện vết nứt núi

(VTC News) -

Tối 6/11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết chính quyền xã hoàn thành việc sơ tán hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực xuất hiện vết nứt trên núi.

Theo ông Thuận, khoảng 18h30 cùng ngày, lãnh đạo UBND xã nhận được tin báo của Trưởng thôn Tà Noát về việc có dấu hiệu xuất hiện vết nứt ở núi Wang Với, nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho 23 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu sống dưới chân núi.

Ngay lập tức, xã Ba Vì chỉ đạo cho Tổ xung kích địa phương tiếp cận hiện trường, vận động sơ tán các hộ dân đến ở xen ghép tại nhà dân kiên cố trong thôn.

Sơ tán hàng chục hộ dân ngay trong đêm. (Ảnh: Q.N)

“Do hiện nay đang mưa to và gió lớn nên chúng tôi chưa thể kiểm tra cụ thể tình trạng vết nứt này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, công tác sơ tán dân cần ưu tiên trước. Hiện tại, toàn bộ các hộ dân sống ở vùng nguy cơ bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Ngay khi mưa bão kết thúc, xã sẽ kiểm tra và thông tin chính xác về vấn đề này”, ông Thuận nói.

Cũng trong đêm nay, tại Quảng Ngãi, lực lượng dân quân, công an cõng nhiều người già và trẻ nhỏ sơ tán ngay trong đêm triều cường dâng cao, gây ngập sâu nhà cửa.

Theo đó, khoảng 20h, sóng biển cuộn trào đã tràn qua bờ kè Thạch By 1, phường Sa Huỳnh. Sau khi vượt qua bờ kè, nước biển đã tràn vào xóm Cồn, gây ngập sâu 110 ngôi nhà.

"Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục công an, dân quân khẩn trương có mặt tại xóm Cồn để triển khai công tác sơ tán dân. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, hầu hết các nhà dân đều ngập sâu 1,5m" - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh nói và thông tin thêm, trước tình hình nước biển tràn vào nhà, UBND phường đã triển khai ngay công tác sơ tán dân.

Nhiều cụ già, trẻ nhỏ đã được dân quân và công an cõng đến tránh trú ở khu vực an toàn.