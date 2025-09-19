(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm kem bôi da Sun G8 Collagen do không đạt tiêu chuẩn công bố. Cụ thể, chỉ số SPF trên nhãn ghi là SPF 50+ nhưng kết quả kiểm nghiệm thực tế cho thấy chỉ đạt SPF 12,7 – thấp hơn gần 4 lần.

Quyết định thu hồi được ban hành ngày 19/9, sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng phát hiện sai phạm qua quá trình kiểm tra mẫu.

Chỉ số SPF (Sun Protection Factor) là thước đo khả năng chống tia UVB của kem chống nắng. SPF càng cao, hiệu quả chống nắng càng lớn. Việc công bố sai chỉ số SPF không chỉ vi phạm quy định về ghi nhãn mà còn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe làn da khi tiếp xúc với ánh nắng.

Yêu cầu tiêu hủy kem chống nắng ghi SPF 50+ nhưng kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 12,7 (Ảnh minh hoạ: AI)

Ngoài ra, thông tin trên phiếu công bố sản phẩm chỉ nêu công dụng chung như “dưỡng ẩm da, chống nắng, ngăn ngừa tác hại của tia UVA, UVB”, không có chi tiết về SPF 50 như in trên bao bì sản phẩm đang lưu hành.

Lô sản phẩm bị thu hồi mang số 2260125, dạng chai 30ml, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ Bibita (Hà Nội) sản xuất và được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm, Thiết bị Y tế Fujifrance, cũng đặt trụ sở tại Hà Nội.

Cục Quản lý Dược yêu cầu cả hai công ty đình chỉ lưu hành, ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ lô hàng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 17/10.

Sở Y tế Hà Nội cũng được chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai công ty, đặc biệt làm rõ quy trình công bố sản phẩm và ghi nhãn chỉ số SPF.

Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết, nếu phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hồ sơ sẽ được chuyển cho cơ quan công an xử lý.