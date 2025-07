Phát hiện hai loại kem chống nắng giả, chỉ số SPF chưa tới 70% so với công bố

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc hai sản phẩm kem chống nắng bị xác định là hàng giả, do có chỉ số chống nắng (SPF) thực tế chỉ đạt dưới 70% so với mức ghi trên nhãn.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm:

Kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận 242/24/CBMP-PT (cấp ngày 5/9/2024), do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (Việt Trì, Phú Thọ) chịu trách nhiệm phân phối.

Kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận 39/22/CBMP-PT (cấp ngày 9/9/2022), do Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (Uông Bí, Quảng Ninh) phân phối.

Bao bì sản phẩm kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream bị thu hồi. (Ảnh: DAV)

Theo kết luận từ Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), chỉ số SPF của hai sản phẩm nêu trên không đạt yêu cầu, thấp hơn 70% so với công bố. Công an tỉnh Phú Thọ xác định đây là hàng giả, căn cứ theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm để ngừng phân phối, sử dụng hai sản phẩm trên. Đồng thời, cần tuyên truyền để người dân cảnh giác, không mua bán hay sử dụng các sản phẩm vi phạm. Các công ty phân phối cũng buộc phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối và sử dụng.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm nghiệm các địa phương được chỉ đạo tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm, đặc biệt các sản phẩm chống nắng đang lưu hành. Một đường dây nóng cũng sẽ được thiết lập để tiếp nhận phản ánh về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn quốc đối với sản phẩm kem dưỡng ẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, ghi “Product of Thailand”, số lô 56, sản xuất ngày 01/01/2024, hạn dùng 01/01/2028.

Mẫu sản phẩm này được lấy từ hai nhà thuốc tại Hà Nội: An An (quận Hà Đông) và Thảo Vy (quận Nam Từ Liêm). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt giới hạn vi sinh vật, không phát hiện thành phần vitamin E theo quy định và chưa từng được cấp số tiếp nhận công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi rõ đơn vị chịu trách nhiệm – vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên cả nước nhanh chóng thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm này nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.