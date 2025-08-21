Thu hồi khẩn nước súc miệng trẻ em Lesgo

(VTC News) -

Ngày 21/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô nước súc miệng Lesgo trẻ em dung tích 150 ml, số lô 0426230724, do phát hiện chứa Methylparaben – chất bảo quản không được khai báo trong thành phần sản phẩm.

Trước đó, mẫu sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy tại siêu thị CoopXtra Tân Phong (SC VivoCity, quận 7) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben, vi phạm quy định về công bố thành phần.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Ellie (TP.HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường. Trên các nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm được quảng cáo giúp ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ men răng cho trẻ nhỏ, với giá bán dao động 30.000–40.000 đồng/chai.

Nước súc miệng Lesgo trẻ em bị thu hồi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược yêu cầu các nhà thuốc, cửa hàng dừng bán ngay, trả hàng về nơi cung cấp. Sở Y tế các tỉnh, thành có trách nhiệm thu hồi và tiêu hủy sản phẩm. Riêng Sở Y tế TP.HCM phải thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của lô hàng trên, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của công ty Ellie.

Methylparaben là chất bảo quản phổ biến trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm, có tác dụng chống nấm mốc và vi khuẩn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu sử dụng không minh bạch, không đúng liều lượng, đặc biệt trong sản phẩm dành cho trẻ em, có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Thời gian gần đây, nhiều sai phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm bị phát hiện. Riêng tháng 6, Cục Dược kiểm tra đột xuất 38 cơ sở, phát hiện 17 đơn vị vi phạm. Trong khi đó, tại 20 tỉnh, thành, cơ quan chức năng kiểm tra 865 cơ sở, phát hiện 48 trường hợp vi phạm liên quan đến chất lượng thuốc và mỹ phẩm.