Thu hồi 5 loại mỹ phẩm do công thức thực tế khác biệt với hồ sơ công bố

(VTC News) -

Quyết định này được ban hành vào ngày 11/8. Năm sản phẩm bị thu hồi bao gồm: Slightly Dark Beauty Essence (tinh chất trị nám) ; Eijun Beauty Essence (tinh chất dưỡng da) ; Element Repair Essence (tinh chất phục hồi da) ; Licorice Extract Solution (dung dịch chiết xuất cam thảo) ; Beauty Skin Repair Mask (mặt nạ phục hồi da) . Tất cả các sản phẩm này đều được cấp phiếu công bố vào ngày 11/2/2020.

Mỹ phẩm bị thu hồi do công thức thực tế khác hồ sơ công bố. (Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng các sản phẩm này có thể gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe, bao gồm dị ứng, rối loạn nội tiết và các tác động tiêu cực khác.

Để xử lý vi phạm, Cục Quản lý Dược đã đưa ra các yêu cầu cụ thể:

Đối với các cơ sở kinh doanh: Phải ngừng bán, sử dụng và trả lại 5 sản phẩm trên cho công ty BSSC.

Đối với Công ty BSSC: Phải tiếp nhận toàn bộ hàng bị trả lại và tiến hành tiêu hủy.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành: Sẽ chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thu hồi và tiêu hủy.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược còn thu hồi 5 phiếu công bố sản phẩm tương ứng và tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của công ty này trong vòng 6 tháng.

Vụ việc này nằm trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm. Gần đây, nhiều sản phẩm giả mạo hoặc không đảm bảo chất lượng đã bị thu hồi.