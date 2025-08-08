Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 8/8

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (8/8), vùng áp thấp trên Biển Đôg mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo cơ quan khí tượng, sáng sớm, chiều tối và đêm 8/8, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cũng trong ngày 8/8, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Sang ngày 9/8, nắng nóng mở rộng phạm vi trên hầu hết khu vực Bắc Bộ. Ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao nhất ở các địa phương khác dao động 35-37°C.

Trong hai ngày này (8-9/8), Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí phổ biến ở ngưỡng thấp 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng cũng như nguy cơ hoả hoạn.

Nhận định thời tiết từ đêm 9/8 đến ngày 17/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến hết 10/8. Từ chiều tối 11-13/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa còn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến hết 11/8.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, từ chiều tối 11-17/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.