Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng

Thứ Bảy, 08/11/2025 14:05:54 +07:00

(VTC News) - Trong đêm 7/11 và sáng 8/11, hàng chục chiến sĩ bộ đội, công an Lâm Đồng phối hợp cùng người dân xã Tà Năng khẩn trương gia cố vết nứt trên thân hồ thủy lợi Cay An.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 1

Hồ chứa nước Cay An, xã Tà Năng (Lâm Đồng), được xây dựng gần 20 năm trước với đập đắp đất và dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m³. Công trình cung cấp nước tưới cho vùng nông nghiệp của xã Tà Năng và khu vực lân cận. Gần đây, do mưa lớn kéo dài, phần chân đập gần cửa xả bên trái xuất hiện vết nứt dài 54 m, sâu 2 m, miệng nứt rộng 0,2–0,5 m, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 2

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, cho biết, ngay sau khi phát hiện các vết nứt, địa phương đã sơ tán 110 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng bố trí canh gác, chốt chặn nhiều vị trí để đảm bảo an toàn. Hiện các đơn vị phối hợp với người dân phủ bạt lên vết nứt nhằm tránh xói mòn do mưa, đồng thời đắp đất tạm thời để gia cố các vị trí này.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 3

Hồ Cay An rộng hơn 20 ha, có nhiều con suối từ thượng nguồn đổ về. Bên dưới chân đập là vùng hạ du trù phú và dân cư sinh sống.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 4

Trong đêm 7/11 và sáng 8/11, hàng chục chiến sĩ bộ đội, công an có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân gia cố các vết nứt xuất hiện trên thân đập.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 5

Các chiến sĩ lực lượng Cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng hối hả đắp đất.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 6

Các chiến sĩ phối hợp cùng người dân khuân những bao đất lớn, nặng, đưa xuống chân đập để gia cố các vết nứt.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 7

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 8

Những đôi chân và bàn tay của họ lấm lem bùn đất.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 9

Người dân địa phương cũng tập trung, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng gia cố chân đập.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 10

Nhiều người dân có mặt từ tối hôm qua đến sáng nay, cùng bộ đội và công an vận chuyển đất xuống chân đập.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 11

Nhiều người dân cho biết họ đã thức nguyên đêm và tiếp tục trực chiến trên đập cả buổi sáng để hỗ trợ lực lượng chức năng.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 12

Để giảm áp lực nước, lực lượng chức năng xã Tà Năng đã bố trí nhiều ống xả, dẫn nước từ hồ chảy xuống hạ lưu.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 13

Những chiến sĩ trẻ hối hả di chuyển đất liên tục giữa cái nắng gay gắt.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 14

Toàn cảnh hồ Cay An nhìn từ trên cao.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 15

Những bao tải đất lần lượt được di chuyển xuống bên dưới chân đập.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 16

Mọi người đều góp sức, chung tay đẩy nhanh tiến độ gia cố đập.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 17

Những bao đất được đặt ngay ngắn và chỉnh tề bên cạnh cọc gỗ.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 18

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của một chiến sĩ trẻ.

Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng - 19

Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, chiều nay các thiết bị khoan kỹ thuật sẽ được vận chuyển từ Bình Thuận cũ đến hiện trường. Ngày 9/11, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khoan cọc nhồi và gia cố các vị trí chân đập.

THIÊN TRANG
