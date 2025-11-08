Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, cho biết, ngay sau khi phát hiện các vết nứt, địa phương đã sơ tán 110 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng bố trí canh gác, chốt chặn nhiều vị trí để đảm bảo an toàn. Hiện các đơn vị phối hợp với người dân phủ bạt lên vết nứt nhằm tránh xói mòn do mưa, đồng thời đắp đất tạm thời để gia cố các vị trí này.