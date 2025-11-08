Xuyên đêm 'cứu' hồ thủy lợi nguy cơ vỡ ở Lâm Đồng

Hồ chứa nước Cay An, xã Tà Năng (Lâm Đồng), được xây dựng gần 20 năm trước với đập đắp đất và dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m³. Công trình cung cấp nước tưới cho vùng nông nghiệp của xã Tà Năng và khu vực lân cận. Gần đây, do mưa lớn kéo dài, phần chân đập gần cửa xả bên trái xuất hiện vết nứt dài 54 m, sâu 2 m, miệng nứt rộng 0,2–0,5 m, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập.
Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, cho biết, ngay sau khi phát hiện các vết nứt, địa phương đã sơ tán 110 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng bố trí canh gác, chốt chặn nhiều vị trí để đảm bảo an toàn. Hiện các đơn vị phối hợp với người dân phủ bạt lên vết nứt nhằm tránh xói mòn do mưa, đồng thời đắp đất tạm thời để gia cố các vị trí này.
Hồ Cay An rộng hơn 20 ha, có nhiều con suối từ thượng nguồn đổ về. Bên dưới chân đập là vùng hạ du trù phú và dân cư sinh sống.
Trong đêm 7/11 và sáng 8/11, hàng chục chiến sĩ bộ đội, công an có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân gia cố các vết nứt xuất hiện trên thân đập.
Các chiến sĩ lực lượng Cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng hối hả đắp đất.
Các chiến sĩ phối hợp cùng người dân khuân những bao đất lớn, nặng, đưa xuống chân đập để gia cố các vết nứt.
Những đôi chân và bàn tay của họ lấm lem bùn đất.
Người dân địa phương cũng tập trung, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng gia cố chân đập.
Nhiều người dân có mặt từ tối hôm qua đến sáng nay, cùng bộ đội và công an vận chuyển đất xuống chân đập.
Nhiều người dân cho biết họ đã thức nguyên đêm và tiếp tục trực chiến trên đập cả buổi sáng để hỗ trợ lực lượng chức năng.
Để giảm áp lực nước, lực lượng chức năng xã Tà Năng đã bố trí nhiều ống xả, dẫn nước từ hồ chảy xuống hạ lưu.
Những chiến sĩ trẻ hối hả di chuyển đất liên tục giữa cái nắng gay gắt.
Toàn cảnh hồ Cay An nhìn từ trên cao.
Những bao tải đất lần lượt được di chuyển xuống bên dưới chân đập.
Mọi người đều góp sức, chung tay đẩy nhanh tiến độ gia cố đập.
Những bao đất được đặt ngay ngắn và chỉnh tề bên cạnh cọc gỗ.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của một chiến sĩ trẻ.
Theo ông Nguyễn Vũ Linh Sang, chiều nay các thiết bị khoan kỹ thuật sẽ được vận chuyển từ Bình Thuận cũ đến hiện trường. Ngày 9/11, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khoan cọc nhồi và gia cố các vị trí chân đập.
