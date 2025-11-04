Lực lượng chức năng cùng người dân dọn dẹp sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Sáng 4/11, nhiều phương tiện cơ giới và lực lượng dân quân xã Tuy Phong ( Lâm Đồng ) đã đồng loạt vào cuộc giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả nặng nề sau vụ vỡ hồ chứa nước đêm 1/11 làm 1 người chết và hư hại nhiều tài sản của người dân.

Cây cối, đất đá phủ khắp nơi khiến cho công việc dọn dẹp của các phương tiện cơ giới gặp trở ngại.

Lực lượng dân quân xã Tuy Phong hỗ trợ bà con dọn dẹp vườn tược, nhà cửa... Đa số, người dân ở đây sau nhiều ngày "đánh vật" với sình lầy đều đã kiệt sức.

Lúc này, sự vào cuộc của các phương tiện cơ giới và lực lượng dân quân trẻ như tiếp thêm sức mạnh và niềm hy vọng cho bà con.

Giữa đống ngổn ngang, ánh mắt người phụ nữ đỏ hoe nhìn nhà cửa bị dòng nước làm hư hỏng.

Đất đá được xe cơ giới san gạt tạo thuận lợi cho bà con đi lại sau nhiều ngày gián đoạn.

Nhân viên viễn thông cũng có mặt để khắc phục, nối lại đường truyền cho bà con sử dụng.

Theo người dân xã Tuy Phong, vụ vỡ hồ chứa nước trên núi của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Một người đàn ông lặn lội đi rất xa để vác từng thùng nước về cho dê uống.

Cậu bé lùa đàn dê còn lại vài con của gia đình lang thang khắp nơi tìm thức ăn.

Những lớp bùn đất phủ dày trên tường, sân và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày là minh chứng rõ ràng cho thiệt hại mà người dân nơi đây phải gánh chịu.

Quần áo, đồ đạc tìm thấy sau nhiều ngày vùi lấp dưới sình lầy.

Người dân kéo lại đường dây điện sau nhiều ngày gián đoạn.

Người dân nơi đây mong cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân vụ việc và chịu trách nhiệm cho sự mất mát của người dân.

Theo ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, hiện tại xã đã cử lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, lên phương án khắc phục cho người dân. Trước mắt, các phương tiện cơ giới sẽ khai thông các kênh, mương giúp thông thoáng dòng chảy, thông thoáng đường xá.

Chủ tịch UBND xã Tuy Phong cho biết trước mắt người dân rất cần sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng ổn định lại cuộc sống.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, tối 1/11 tại xã Tuy Phong xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong, khiến 1 người chết và nhiều tài sản, vườn tược của người dân bị thiệt hại nặng

Trưa 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND xã Tuy Phong về tình hình mưa lớn, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra vụ việc bé gái tử vong do lũ cuốn; đồng thời hỗ trợ, chia sẻ với gia đình nạn nhân.