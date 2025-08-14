Xuất hiện hơn 1 phút và thoại 7 từ, Lê Hoàng Hiệp vẫn gây sốt ở 'Sao nhập ngũ'

(VTC News) -

Tập 2 Sao nhập ngũ 2025 mang tên "Khi đôi chân còn bước" lên sóng với sự tham gia của 16 nghệ sĩ. Trong tập này, các nghệ sĩ trải qua các thử thách quân sự khắc nghiệt.

Điểm nhấn đặc biệt của tập này là sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người từng gây sốt trong lễ 30/4. Với vai trò chiến sĩ cũ, Lê Hoàng Hiệp trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các bài tập, mang đến hình ảnh người lính chuẩn mực, giàu kinh nghiệm.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong tập 2 "Sao nhập ngũ".

Sự góp mặt của đồng chí Lê Hoàng Hiệp không chỉ mang đến hình ảnh người quân nhân chuẩn mực, giàu kinh nghiệm mà còn giúp các nhân vật trải nghiệm cảm nhận trọn vẹn quá trình huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật và đầy tinh thần đồng đội.

Dù chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 phút ở cuối chương trình và cũng chỉ thoại 7 từ ngắn ngủi, Lê Hoàng Hiệp vẫn nhanh chóng gây sốt.

Nhiều khán giả nói rằng họ xem đi xem lại không chỉ để nghe cho rõ thoại của Thượng Úy Lê Hoàng Hiệp mà còn ấn tượng với sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tập phát sóng này trên YouTube đã thu về hơn 600 nghìn lượt xem. Nhiều đoạn cắt hình ảnh Lê Hoàng Hiệp trong chương trình cũng liên tục được chia sẻ, lọt xu hướng trên mạng xã hội.

Màn xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp trong tập 2 "Sao nhập ngũ".

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Với ngoại hình nổi bật và thần thái đĩnh đạc, anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần quân đội”. Thậm chí, một nhóm người hâm mộ mang tên FC Lê Hoàng Hiệp được thành lập, thu hút hơn 2,3 triệu thành viên.

Trước đó, tại buổi giới thiệu chương trình, đại diện ban tổ chức khẳng định việc Thượng úy Hiệp xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông hay câu kéo khán giả.

"Chúng tôi tin rằng nội dung đó là cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân", đại diện chương trình khẳng định.