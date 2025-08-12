Video Thượng uý Lê Hoàng Hiệp ở "Sao nhập ngũ" hút hơn 80.000 lượt xem.
Mới đây, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong chương trình "Sao nhập ngũ" được hé lộ. Anh cùng hai nhân vật trải nghiệm là diễn viên Bình An và Huỳnh Anh đứng vị trí của tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ.
Phía sau là đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, hàng trăm chiến sỹ bước đều, khí thế hùng dũng. Những hình ảnh này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Video giới thiệu tập 2 chương trình "Sao nhập ngũ" hút hơn 82.000 lượt xem sau nửa ngày đăng tải.
Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 34. Anh nổi tiếng sau khoảnh khắc bước xuống xe trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hôm 18/4 ở dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Với ngoại hình nổi bật và thần thái đĩnh đạc, anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần quân đội”.
Sau khi “concert quốc gia” 30/4 khép lại, cái tên Lê Hoàng Hiệp vẫn tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội.
Thậm chí, một nhóm người hâm mộ mang tên FC Lê Hoàng Hiệp được thành lập, thu hút hơn 2,3 triệu thành viên.
Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt khoảnh khắc đời thường hay những lúc Hiệp miệt mài rèn luyện trong đơn vị được người dân và đồng đội ghi lại, chia sẻ rộng rãi, giúp hình ảnh chàng quân nhân trở nên gần gũi và được yêu mến hơn.
Khác với sức hút rầm rộ trên mạng xã hội, Lê Hoàng Hiệp lại là người khá kín tiếng, hiếm khi đăng tải hình ảnh cá nhân.
Một điều thú vị là chàng chiến sĩ này đã “hoa có chủ”. Bạn gái của Hiệp sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cả hai được nhiều người khen ngợi là cặp đôi “trai tài gái sắc”.
