Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây sốt khi xuất hiện trong tập 2 'Sao nhập ngũ'

Nhà sản xuất Sao nhập ngũ 2025 vừa hé lộ trailer trong tập 2 của chương trình. Đáng chú ý, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh trong đội hình diễu binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong "Sao nhập ngũ 2025".

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng các nghệ sĩ đứng vị trí của tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau là đội hình của Lữ đoàn Tác chiến điện tử đang tập luyện diễu binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp nhanh chóng được chú ý và thu hút lượng tương tác lớn trên fanpage chương trình.

Trước đó, tại buổi giới thiệu chương trình vào chiều 2/8, đại diện ban tổ chức chia sẻ về việc mời Thượng uý Lê Hoàng Hiệp vào Sao nhập ngũ 2025.

Ban tổ chức cho biết việc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không vẫn sẽ là bí mật, khán giả nào tinh ý thì sẽ nhận thấy. Tuy nhiên, đại diện chương trình khẳng định việc Thượng úy Hiệp xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông hay câu kéo khán giả.

"Chúng tôi tin rằng nội dung đó là cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân", đại diện chương trình khẳng định.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trailer tập 2 "Sao nhập ngũ 2025".

Sao nhập ngũ 2025 có chủ đề "Khi Tổ quốc gọi tên" với nhiều đổi mới đặc biệt. Mùa giải năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ tham gia đông nhất lịch sử chương trình với tổng cộng 30 người gồm dàn cast của những mùa giải trước lẫn các gương mặt mới.

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Hòa Minzy, Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy...

Tập 2 chương trình Sao nhập ngũ 2025 sẽ lên sóng vào tối 13/8.