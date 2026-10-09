(VTC News) -

XSVL 9/10 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 9 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSVL 9/10/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 9/10/2026 - Xổ số Vĩnh Long ngày 9 tháng 10

Kết quả XSMN Vĩnh Long ngày 09/10/2026 Chưa có kết quả

Cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Xem lại KQXSVL các kỳ trước

- XSVL 2/10/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 2/10/2026 có giải đặc biệt là 132697 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 2/10/2026

- XSVL 25/9/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 25/9/2026 có giải đặc biệt là 017299 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 25/9/2026

- XSVL 18/9/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 18/9/2026 có giải đặc biệt là 905889 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 18/9/2026

- XSVL 11/9/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 11/9/2026 có giải đặc biệt là 821221 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 11/9/2026

- XSVL 4/9/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 4/9/2026 có giải đặc biệt là 187137 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 4/9, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 4/9/2026

- XSVL 28/8/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28/8/2026 có giải đặc biệt là 682016 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 28/8, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 28/8/2026

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm: Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm: Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.