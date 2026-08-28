XSVL 28/8 - Xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 28/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 28/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 28/8 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/8/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 28/8/2026

Kết quả XSMN Vĩnh Long ngày 28/08/2026 Đang tải kết quả...

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- XSVL 21/8/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21/8/2026 có giải đặc biệt là 837758 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 21/8, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 21/8/2026

- XSVL 14/8/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 14/8/2026 có giải đặc biệt là 597367 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 14/8, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 14/8/2026

- XSVL 7/8/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 7/8/2026 có giải đặc biệt là 779240 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 7/8, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 7/8/2026

- XSVL 31/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 31/7/2026 có giải đặc biệt là 382125 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 31/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 31/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam như sau:

- XSMN thứ Hai gồm: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm: Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm: Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.