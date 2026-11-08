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Xuất bản ngày 08/11/2026 04:41 PM
Xuất bản ngày 08/11/2026 04:41 PM

XSTTH 8/11 - Xổ số Huế ngày 8 tháng 11 - XSTTH hôm nay 8/11/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSTTH 8/11, cập nhật kết quả xổ số Huế hôm nay, Chủ nhật ngày 8/11/2026. Theo dõi kết quả xổ số Huế Chủ nhật ngày 8/11/2026, KQXSTTH 8/11 nhanh chóng, chính xác.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 8/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 8/11 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/11/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 8/11/2026

Kết quả XSMT Huế ngày 08/11/2026
Chưa có kết quả

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- Kết quả XSTTH 2/11/2026

Kỳ quay thưởng xổ số Huế ngày 2/11/2026 có giải đặc biệt là 410103. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 2/11/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 2/11/2026.

- Kết quả XSTTH 1/11/2026

Kỳ quay thưởng xổ số Huế ngày 1/11/2026 có giải đặc biệt là 473138. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 1/11/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 1/11/2026.

- Kết quả XSTTH 26/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 26/10/2026 là 288017. Kết quả các giải cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 26/10/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 26/10/2026.

- Kết quả XSTTH 25/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 25/10/2026 là 558864. Kết quả các giải cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 25/10/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 25/10/2026.

- Kết quả XSTTH 19/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 19/10/2026 là 317475. Kết quả các giải cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 19/10/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 19/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Huế hôm nay 8/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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