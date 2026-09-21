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Xuất bản ngày 21/09/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 21/09/2026 04:30 PM

XSTTH 21/9 - Xổ số Huế ngày 21 tháng 9 - XSTTH hôm nay 21/9/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSTTH 21/9, cập nhật ngay kết quả xổ số Huế hôm nay thứ Hai ngày 21/9/2026, theo dõi xổ số Huế thứ Hai ngày 21/9/2026, KQXSTTH 21/9 nhanh chóng, chính xác nhất.

XSTTH 21/9 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 21/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 21/9 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 21/9/2026

Kết quả XSMT Huế ngày 21/09/2026
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Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- Kết quả XSTTH 20/9/2026

Trong kỳ quay thưởng ngày 20/9/2026, giải đặc biệt xổ số Huế là 172613. Kết quả các giải còn lại như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 20/9/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 20/9/2026.

- Kết quả XSTTH 14/9/2026

Kỳ quay thưởng xổ số Huế ngày 14/9/2026 có giải đặc biệt là 542650. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 14/9/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 14/9/2026.

- Kết quả XSTTH 13/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 13/9/2026 là 236430. Kết quả các giải cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 13/9/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 13/9/2026.

- Kết quả XSTTH 7/9/2026

Xổ số Huế ngày 7/9/2026 có giải đặc biệt là 568354. Kết quả các giải như sau:

XSTTH 7/9, kết quả xổ số Huế ngày 7/9/2026.

XSTTH 7/9, kết quả xổ số Huế ngày 7/9/2026.

- Kết quả XSTTH 6/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Huế ngày 6/9/2026 là 717317. Kết quả từng giải như sau:

Kết quả xổ số Huế ngày 6/9/2026.

Kết quả xổ số Huế ngày 6/9/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Huế hôm nay 21/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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