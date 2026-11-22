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XSTG 22/11 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 22/11/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 22/11/2026 - Xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2026

Kết quả XSMN Tiền Giang ngày 22/11/2026 Chưa có kết quả

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Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 1/11/2026 với các hạng giải như sau:

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Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 25/10/2026 với các hạng giải như sau:

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Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 18/10/2026 với các hạng giải như sau:

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Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 11/10/2026 với các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 11/10/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam cụ thể như sau:

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 22/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.