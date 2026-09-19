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Xuất bản ngày 19/09/2026 04:35 PM
Xuất bản ngày 19/09/2026 04:35 PM

XSQNG 19/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay ngày 19 tháng 9

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSQNG 19/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay ngày 19 tháng 9, theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 19/9/2026 nhanh nhất, chính xác nhất trên VTC News.

XSQNG 19/9 - Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi ngày 19 tháng 9 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 19/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 19/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 19/9/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 19/9/2026

Kết quả XSMT Quảng Ngãi ngày 19/09/2026
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- XSQNG 12/9/2026

Tại kỳ mở thưởng ngày 12/9/2026, giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi là 777730. Kết quả các hạng giải như sau:

XSQNG 12/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 12/9/2026.

XSQNG 12/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 12/9/2026.

- XSQNG 5/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi ngày 5/9/2026 là 717904. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSQNG 5/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 5/9/2026.

XSQNG 5/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 5/9/2026.

- XSQNG 29/8/2026

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 29/8/2026 có giải đặc biệt là 813621. Các hạng giải được công bố cụ thể như sau:

XSQNG 29/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 29/8/2026.

XSQNG 29/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 29/8/2026.

- XSQNG 22/8/2026

Trong kỳ quay số ngày 22/8/2026, giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi là 689177. Kết quả các hạng giải như sau:

XSQNG 22/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 22/8/2026.

XSQNG 22/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 22/8/2026.

- XSQNG 15/8/2026

Giải đặc biệt xổ số kiến thiết Quảng Ngãi ngày 15/8/2026 là 437898. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

XSQNG 15/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 15/8/2026.

XSQNG 15/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 15/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ Nhật: XSMT gồm Công ty XSKT Huế, Khánh Hòa, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 19/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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