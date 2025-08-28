XSMT 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 29/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 29/8. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 29/8 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được quay tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung tiếp tục do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung quay ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được diễn ra ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ thêm phần sôi động do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung quay ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi xác nhận trúng thưởng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Người nhận thưởng cần mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định của Công ty XSKT để quá trình diễn ra thuận lợi.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không được thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi theo dõi kết quả xổ số ba miền một cách thuận tiện, Nhà nước đã quy định khung giờ quay thưởng cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam quay sớm nhất, diễn ra từ 16h15 đến 16h35 hàng ngày.

- Xổ số miền Trung tiếp theo, bắt đầu từ 17h15 đến 17h35. Kết quả được công bố ngay sau mỗi lượt quay để người chơi không phải chờ đợi lâu.

- Xổ số miền Bắc quay cuối cùng trong ngày, vào khoảng 18h15 đến 18h35. Đây là kỳ quay được nhiều người quan tâm do là nhà đài kết thúc phiên quay số.

Lưu ý: Người chơi cần dò kết quả đúng với nhà đài phát hành vé. Không dùng số dự thưởng của vé số miền Trung để tra trên bảng kết quả miền Bắc hoặc ngược lại.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.