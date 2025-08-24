XSMT 25/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 25/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 25/8. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 25/8 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Quay XSMT sẽ quay tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được tiếp tục với 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được diễn ra tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm phần sôi động bởi 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng

- Để đủ điều kiện lĩnh thưởng, vé phải được Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có thông tin rõ ràng, chính xác về kỳ quay và ngày mở thưởng. Dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả được công bố chính thức.

- Ngoài ra, vé cần được giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa đổi và phải còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Bạn có thể nhận thưởng tại trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được ủy quyền trả thưởng.

- Nếu trúng giải có giá trị nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn, nhưng bạn sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy theo đại lý.

- Đối với giải thưởng lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, để được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất phí như khi đổi tại đại lý.

