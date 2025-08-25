XSMT 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 26/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 26/8. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 26/8 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Quay XSMT sẽ được quay tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được tiếp tục do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được diễn ra ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm phần sôi động do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định trả thưởng XSMT

- Doanh nghiệp phát hành xổ số phải đảm bảo chi trả đầy đủ giá trị các giải thưởng cho người chơi trúng theo đúng thể lệ đã thông báo.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

- Người trúng có thể nhận tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể đến trụ sở công ty, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền để nhận giải.

- Với giải trị giá nhỏ, đổi thưởng tại đại lý sẽ nhanh và thuận tiện, nhưng bạn phải trả phí hoa hồng 0,5% – 1% tùy nơi.

- Nếu trúng giải lớn, tốt nhất nên đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không mất thêm phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.