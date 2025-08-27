XSMT 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 28/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 28/8. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 28/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 28/8 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 26/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 26/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 26/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 25/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 25/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 25/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 25/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 25/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 24/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 24/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 24/8/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 24/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 24/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 23/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 23/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 23/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 23/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 23/8/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được tiếp tục do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được quay ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ quay số mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được diễn ra ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung thêm phần sôi động do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được quay ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi xác định trúng thưởng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất để nhận giải.

- Khi nhận thưởng, cần mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ theo yêu cầu của Công ty XSKT để hoàn tất thủ tục.

- Thời gian nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Quá hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chi trả với bất kỳ lý do nào.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Truy cập vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật kết quả XSMT nhanh chóng, chính xác và miễn phí.

- Hoặc soạn tin nhắn theo hướng dẫn trên vé số, gửi đến tổng đài và nhận kết quả sau vài phút ngay trên điện thoại.

- Ngoài ra, bạn có thể theo dõi trực tiếp buổi quay số XSMT vào lúc 17h15 hàng ngày trên các kênh truyền hình hoặc kênh YouTube chính thức.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.