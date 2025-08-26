XSMT 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 27/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 27/8. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 27/8 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Quay xổ số miền Trung sẽ được quay tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được tiếp tục do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được quay ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên quay số mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được diễn ra ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ thêm phần sôi động do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định trả thưởng XSMT

- Doanh nghiệp phát hành xổ số có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã công bố.

- Vé trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, tùy theo hình thức thuận tiện nhất.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Bạn có thể truy cập website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Trung trực tiếp với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.

- Ngoài ra, chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp in trên vé số và gửi đi, sau 2-3 phút bạn sẽ nhận được bảng kết quả trả về điện thoại.

- Người chơi cũng có thể xem tường thuật quay số mở thưởng XSMT phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình hoặc trên Youtube vào lúc 17h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.