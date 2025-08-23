XSMT 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 24/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 24/8. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 24/8 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Quay XSMT tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ tiếp tục với 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên quay số mơ thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ diễn ra tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm phần sôi động với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được quay tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng

Vé lĩnh thưởng phải là vé hợp lệ do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, với thông tin đầy đủ và chính xác theo kỳ quay và ngày mở thưởng. Dãy số dự thưởng trên vé phải trùng với một trong các giải theo kết quả chính thức được công bố. Vé cần giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không bị tẩy xóa hoặc chỉnh sửa, và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé số trúng giải chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được thanh toán.

- Thời gian chi trả thưởng tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Dù vậy, công ty luôn cố gắng rút ngắn quy trình để người trúng nhận thưởng nhanh nhất.

