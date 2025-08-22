XSMT 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 23/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 23/8. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 23/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 23/8 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới khởi đầu với XSMT tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT tiếp tục với 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT được quay tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT diễn ra tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT thêm phần sôi động với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT được quay tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng XSMT lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng giải, người chơi có thể đến nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết hoặc tại các đại lý được ủy quyền gần nơi cư trú.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lựa chọn lĩnh thưởng qua đại lý thuộc hệ thống công ty. Tuy nhiên, cách này thường phát sinh phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý và khu vực.

- Ngược lại, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng chỉ được phép lĩnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận trả thưởng.

- Theo quy định, thời hạn chi trả giải thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ của người trúng. Tuy nhiên, công ty xổ số kiến thiết luôn nỗ lực hoàn tất thủ tục nhanh chóng để người trúng nhận thưởng sớm nhất.

