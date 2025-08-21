XSMT 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 22/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 22/8. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 22/8 - KQXSMT thứ 6

Xem lại kết quả quay số trúng thưởng các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 20/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 20/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 20/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 20/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 19/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 19/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 19/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 19/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 19/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 18/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 18/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 18/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 18/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 18/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 17/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 17/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 17/8/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 17/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 17/8/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới khởi đầu với XSMT tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT tiếp tục với hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT được quay tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT diễn ra tại hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT thêm phần sôi động với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT được quay tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, bạn có thể nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền gần nơi mình sinh sống.

- Để thuận tiện và nhanh chóng, nhiều người chọn đến đại lý thuộc hệ thống công ty để làm thủ tục. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy theo từng đại lý và khu vực.

- Nếu chọn nhận trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng thưởng sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền giải sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không mất thêm bất kỳ phí dịch vụ nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số khi nhận thưởng phải giữ nguyên trạng: nguyên hình, nguyên khổ, nguyên số, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và còn hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

Trong trường hợp vé bị rách do lý do khách quan nhưng vị trí hư hỏng không ảnh hưởng đến việc xác định giải, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối giải thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.