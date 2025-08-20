XSMT 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 21/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 21/8. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 21/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 21/8 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới sẽ được bắt đầu với xổ số miền Trung ở tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Chương trình XSMT sẽ được tiếp tục với 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được luân phiên tiến hành tổ chức quay XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được thực hiện ở tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần lễ may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm phần sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay thưởng tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định thời hạn lĩnh thưởng, thanh toán giải thưởng

Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng hoặc ngày kết thúc lưu hành. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực.

Khi người chơi nộp yêu cầu nhận thưởng, công ty xổ số sẽ thực hiện chi trả trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc. Vì vậy, ngay sau khi dò kết quả miền Trung hoặc các khu vực khác và phát hiện trúng giải, người chơi nên lập tức làm thủ tục để đảm bảo quyền lợi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số khi lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, nguyên số, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa, đồng thời còn trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả trúng thưởng được xác định.

Trong trường hợp vé bị rách do các nguyên nhân khách quan nhưng vị trí rách không ảnh hưởng đến việc xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối giải thưởng cho người chơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.