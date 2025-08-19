XSMT 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 20/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 20/8. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 20/8 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới sẽ được bắt đầu với XSMT ở tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Chương trình xổ số miền Trung sẽ được tiếp tục với 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được luân phiên tiến hành tổ chức quay xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được thực hiện ở tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần lễ may mắn.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ thêm phần sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định thời hạn lĩnh thưởng, thanh toán giải thưởng

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày mở thưởng hoặc ngày kết thúc lưu hành. Sau thời hạn này, tờ vé sẽ mất giá trị.

- Khi người chơi gửi yêu cầu nhận thưởng, công ty xổ số sẽ tiến hành chi trả trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc. Vì vậy, sau khi dò số miền Trung hoặc các khu vực khác và phát hiện trúng giải, người chơi nên nhanh chóng làm thủ tục để không bỏ lỡ quyền lợi.

Thời hạn trả thưởng

- Công ty xổ số kiến thiết cam kết thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng số theo đúng thể lệ đã công bố, thời hạn thanh toán tối đa 05 ngày kể từ khi tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được tiến hành trở lại sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người chơi theo dõi trực tiếp XSMT hay các khu vực khác nên nắm rõ quy định này để đảm bảo quyền lợi.

