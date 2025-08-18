XSMT 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 19/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 19/8. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 19/8 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới sẽ được bắt đầu với xổ số miền Trung (XSMT) ở tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Chương trình XSMT sẽ được tiếp tục với 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được luân phiên tiến hành tổ chức quay số XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được thực hiện ở tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần lễ may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm phần sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay thưởng tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết

- Tấm vé số trúng thưởng cần giữ nguyên trạng, không bị rách nát, chỉnh sửa, chắp vá hay tẩy xóa; dãy số dự thưởng phải hiển thị rõ ràng, đúng kích thước theo quy định.

- Người trúng thưởng phải tiến hành nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trực tiếp XSMT. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được thanh toán.

- Khi lĩnh thưởng, người chơi có thể chọn nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp trúng nhiều giải trên cùng một tấm vé, người nhận sẽ được chi trả đầy đủ giá trị của tất cả các giải đó.

Thời hạn trả thưởng

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ tiền thưởng cho khách hàng trúng số, tuân thủ đúng thể lệ dự thưởng đã công bố. Thời gian thanh toán chậm nhất là 05 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, quá trình chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

