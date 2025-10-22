XSMT 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 23/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 23/10. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 23/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 23/10 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 21/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 21/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 21/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 21/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 21/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 20/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 20/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 20/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 20/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 19/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 19/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 19/10/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 19/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 19/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 18/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 18/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 18/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 18/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 18/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Sẽ được 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức quay số bởi 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên khổ, rõ ràng và không bị rách, nhàu, tẩy xóa hay chỉnh sửa thông tin. Mọi dấu hiệu can thiệp làm sai lệch dữ liệu trên vé đều khiến vé mất hiệu lực.

- Người trúng cần tiến hành nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Vé quá hạn sẽ không được chấp nhận để lĩnh giải.

- Người chơi có thể chọn nhận thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo hình thức thuận tiện nhất, và chỉ được nhận giải một lần duy nhất cho mỗi vé trúng.

- Nếu vé trúng nhiều hạng giải, người sở hữu vé sẽ được nhận tất cả các phần thưởng tương ứng theo đúng quy định của Công ty Xổ số Kiến thiết.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty Xổ số Kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã công bố. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ của khách hàng.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.