XSMT 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 21/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 21/10. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 21/10 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 19/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 19/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 19/10/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 19/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 19/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 18/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 18/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 18/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 18/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 18/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 17/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 17/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 17/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 17/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 17/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 16/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 16/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 16/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 16/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 16/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Được 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty Xổ số kiến thiết bảo đảm chi trả đầy đủ và đúng quy định giá trị giải thưởng cho người trúng, theo thể lệ đã được công bố. Việc thanh toán sẽ được hoàn tất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh, thời hạn chi trả có thể được kéo dài cho đến khi cơ quan chức năng có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên tờ vé số hoặc liên hệ các đại lý vé số gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Nhận thưởng tại đại lý vé số là lựa chọn nhanh chóng và tiện lợi, tuy nhiên người trúng cần trả phí hoa hồng đổi thưởng dao động khoảng 0,5% – 1% tùy theo từng khu vực.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người chơi sẽ được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm phí giao dịch.

Lưu ý: Khi đến nhận thưởng, người trúng cần mang theo một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe để đối chiếu thông tin.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.