XSMT 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 19/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 19/10. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 19/10 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Được 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ tiến hành quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể đến nhận giải tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với các giải thưởng nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ nhanh và thuận tiện hơn, tuy nhiên người chơi cần trả phí hoa hồng khoảng 0,5% – 1% tùy từng đại lý.

- Với các giải có giá trị lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận thưởng, đảm bảo nhận đủ tiền sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất thêm phí đổi thưởng.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải được giữ nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa hay chắp vá, và phải thể hiện rõ dãy số dự thưởng.

- Người trúng có 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để đến nhận thưởng, sau thời hạn này vé sẽ không còn giá trị.

- Việc nhận thưởng được thực hiện một lần duy nhất, có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu. Nếu vé trúng nhiều hạng mục, người chơi sẽ được nhận toàn bộ các giải đó.

