XSMT 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 20/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 20/10. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 20/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 20/10 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Được 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tiến hành quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết cam kết chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã công bố. Việc thanh toán được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, thời gian chi trả sẽ được gia hạn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần được bảo quản nguyên vẹn, không bị rách, mờ số, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và phải hiển thị rõ ràng dãy số dự thưởng hợp lệ.

- Người chơi có thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận thưởng, sau thời gian này vé sẽ mất hiệu lực.

- Giải thưởng được trao một lần duy nhất, có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu. Nếu vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền tương ứng.

