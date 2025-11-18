XSMT 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 18/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 18/11. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 18/11 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Lịch quay XSMT được thực hiện bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT trong ngày do Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Năm: XSMT được mở thưởng bởi bộ ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Lịch quay XSMT gồm hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) phụ trách kỳ quay XSMT cuối tuần.

- Chủ Nhật: Ngày cuối tuần, XSMT do Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi nên lưu ý rằng thời gian hợp lệ để nhận thưởng kéo dài 30 ngày tính từ ngày có kết quả. Trong khoảng thời gian này, người trúng giải phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục. Nếu vượt quá mốc 30 ngày, vé trúng sẽ không còn được chấp nhận.

- Về phía đơn vị phát hành, công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ giữ kín thông tin cá nhân của người trúng và thực hiện chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng đầy đủ và hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT trong khu vực tổ chức quay thưởng và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi XSMT dễ dàng theo dõi kết quả một cách rõ ràng, minh bạch và nhanh chóng.

- Bên cạnh việc xem trên TV, bạn cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn từ tổng đài, nhưng hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ.

- Để tiết kiệm chi phí và vẫn theo dõi kết quả XSMT đầy đủ, chính xác, người chơi có thể truy cập trang thông tin uy tín vtcnews.vn. Tại đây, bạn có thể tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày hoàn toàn miễn phí và rất tiện lợi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.